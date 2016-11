Homem que sonha trabalhar na TV é preso após admitir ter provocado incêndio para gravar vídeo e ficar famoso na internet

Um rapaz que sonha ser Garoto do Tempo em alguma TV foi preso pela polícia após admitir ter provocado incêndio para gravar vídeo e postar no Facebook. Johnny Mullins, 21 anos, ateou fogo em uma área florestal.

“Ele gosta de fazer vídeos para o Facebook e tem pessoas que seguem as suas previsões meteorológicas. Por isso ele fez aquilo, para ter atenção no Facebook”, afirmou o chefe da polícia de Jenkins (EUA), James Stephens. De acordo com a polícia, o detido não tem relação com outros incêndios recentes na região.

