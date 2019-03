Homem que vendia CNHs falsas é preso em Caxias do Sul

A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (29), um homem investigado por integrar grupo criminoso envolvido na venda de CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) falsas. A prisão ocorreu em Caxias do Sul e foi obtida no âmbito de investigação da Delegacia de Polícia de Cambará do Sul que apura a distribuição dos documentos falsos na cidade.

Também foram efetuadas outras duas prisões temporárias de suspeitos de atuarem na intermediação obtenção dos documentos. O homem preso hoje é apontado pelas investigações como sendo quem fornecia os documentos aos intermediários, que por sua vez entregavam as carteiras falsas aos adquirentes

Ao longo da investigação já foram apreendidas cinco CNHs falsas com moradores de Cambará do Sul. O processo segue no sentido de identificar os demais envolvidos nas falsificações. O suspeito, de 76 anos, com antecedentes por estelionato e receptação, foi recolhido ao sistema prisional.

