Um homem de 38 anos reagiu a um assalto e matou um ladrão que invadiu uma fazenda em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, no fim da noite deste domingo (15). Um idoso de 68 anos e a mulher dele, de 71 anos, que também estavam no local, foram baleados pelo criminoso.

Eles foram hospitalizados e não correm risco de morte. O homem que atirou no bandido foi agredido com coronhadas na cabeça antes de acertar o delinquente, conforme a Brigada Militar. O ladrão estava armado com uma pistola.

