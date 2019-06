Homem recebe carta ordenando que jogue ácido em pessoas em Porto Alegre

Os casos de ataques com ácido na zona sul de Porto Alegre parecem que não chegarão ao fim tão cedo. O novo desdobramento da situação que preocupa os moradores da região é uma carta ordenando novas agressões. Um homem registrou boletim de ocorrência na noite desta terça-feira (25), relatando ter recebido o papel com a mensagem que lhe mandava jogar ácido em duas pessoas nas avenidas Wenceslau Escobar e Otto Niemeyer. O texto ainda trazia uma ameaça: se ele não colocasse em prática as ordens, seria atacado, assim como sua família.

O delegado da 13ª Delegacia de Polícia, Leonardo Coelho, que investiga os ataques, afirmou ao O Sul, que estão trabalhando para compreender a relação da carta com as agressões que já ocorreram. “Pode ser uma contra-informação ou uma brincadeira de mau gosto, mas não descartamos nada”, afirmou o delegado. O responsável pelas investigações confirmou que, segundo o relato do homem na ocorrência, o papel com a mensagem teria sido arremessado em sua residência, onde mora com a esposa e dois filhos.

A carta foi enviada para perícia, em busca de digitais. Coelho disse ainda não ter recebido os resultados da análise nas roupas das vítimas que foram queimadas com ácido.

Entenda

Desde o dia 19 de maio, pessoas tem sofridos ataques com ácido nas ruas da zona sul da capital. Os casos ocorreram nos bairros Nonoai, Aberta dos Morros e Hípica. O padrão é sempre o mesmo: um homem se aproxima e joga uma substância ácida desconhecida nas vítimas. Na primeira abordagem, o indivíduo estava de bicicleta e, nas demais, em um carro branco.

Deixe seu comentário: