Homem recupera aliança de 59 anos de casamento perdida em uma banca de repolho

A história da aliança que um funcionário achou em um supermercado viralizou na internet. Um dia após completar 59 anos de casamento, o aposentado Pedro de Almeida Rodrigues, 85 anos, teve uma feliz surpresa.

Além de receber de volta a aliança de ouro que tinha perdido na banca de repolhos de um supermercado, ele ganhou um ramalhete de rosas e um bolo para celebrar a data. A festa só não foi completa porque Alzira Rodrigues, 80 anos, esposa de Pedro, que tem o nome gravado na aliança, se recupera de uma forte gripe.

O caso que mobilizou os funcionários do supermercado, localizado em Sorocaba (SP), quando um deles, Felipe Gomes, achou a aliança ao separar as folhas de repolho e couve-flor que iriam para o descarte. Em nenhum momento o rapaz, que trabalha há quatro anos no local, pensou em ficar com a aliança. “De início pensei que fosse de algum colega e levei para a minha chefia.”

O gerente viu que o anel trazia gravado o nome de Alzira e a data do possível casamento.

Comentários