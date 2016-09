Homem revela no Facebook que está sendo procurado pela polícia e acaba preso

A tentativa surreal de brincar com a polícia não terminou muito bem para um americano. O homem achou que seria engraçado mudar a foto de perfil no Facebook para o seu retrato de procurado pela polícia da Flórida. Meses depois, foi preso. Ele trabalhava como carpinteiro para uma empresa de construção e era procurado pelas autoridades por violação de condicional.

Depois de tudo isso, foi a vez da polícia fazer graça com o preso. No Twitter, a corporação postou a imagem do homem atualizando sua foto de perfil com o cartaz de “procurado da semana” e adicionou a informação de que ele foi preso.

