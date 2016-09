Homem revela seus planos de se casar com a amante e é esfaqueado pela esposa

Um homem chamado Kehinde Etu foi esfaqueado pela esposa após revelar para ela, enquanto faziam sexo, que estava planejando se casar com outra mulher. A esposa teria esperado o marido dormir para atacá-lo no peito, nos ombros e nos braços com um facão. Etu está internado em estado grave no hospital.

Ciúme.

A mulher foi presa e será julgada por tentativa de homicídio. No Facebook, o Odunsi Idowu, que publicou as imagens da vítima, comentou a desavença. “Uma mulher fez isso pelo fato de o marido se envolver com outra. Eles tiveram relação sexual antes de ela cometer esse ato na madrugada. O marido está se recuperando no Ijebu-Ode General Hospital. Tudo em nome do ciúme. Deus tenha piedade”, escreveu. O caso aconteceu em Ogun, na Nigéria.

