Homem roda 5 quilÃ´metros agarrado a teto de carro para evitar roubo

Um jovem francês se agarrou ao teto do seu carro durante um assalto para evitar o roubo do automóvel. O caso ocorreu na cidade de Oyonnax, na França, perto da fronteira com a Suíça. Osama Aoukili estava fumando um cigarro quando um ladrão entrou em seu carro. Ao ver que o veículo seria levado, o jovem pulou no teto e se segurou no rack de levar bagagem. De lá, ele ainda conseguiu ligar para a polícia.

Ao notar que Aoukili estava no teto do carro, o ladrão começou a acelerar e frear bruscamente. Em determinado momento, o veículo chegou a atingir 130 quilômetros por hora. Policiais começaram a perseguir o automóvel que rodou por 5 quilômetros até desacelerar, o que deu a oportunidade de Aoukili saltar do veículo.

"Eu nem pensei e já pulei no teto. Nem sei o que me fez fazer isso. Acho que foi instinto. Corri um enorme risco", afirmou Aoukili. O ladrão tentou fugir a pé, mas foi preso pelos policiais.

