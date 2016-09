Homem rompe tornozeleira eletrônica e mata a ex-mulher com golpes de foice no Vale do Rio Pardo

Um homem que usava uma tornozeleira eletrônica matou sua ex-mulher com golpes de foice, na madrugada desta quinta-feira (01), na zona rural de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Ele rompeu o equipamento e foi até a casa da vítima, de 51 anos, onde cometeu o crime.

A mulher já havia registrado diversas ocorrências de agressão contra o criminoso, conforme a Brigada Militar. O assassino fugiu.

