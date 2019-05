Um homem perdeu o controle de um veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e capotou, por volta das 8h da manhã desta segunda-feira (27), próximo ao viaduto do Centro de Eventos da Fenadoce, em Pelotas. A ambulância havia sido roubada pelo condutor do automóvel no último domingo (26).

O nome do indivíduo não foi divulgado, e a perícia da Polícia Civil investiga as causas do acidente. O homem ficou com ferimentos leves e foi detido.

Deixe seu comentário: