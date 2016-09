Homem se esconde de atiradores em sacristia

Para não ser morto, um homem correu de dois atiradores e se refugiou dentro da sacristia de uma igreja, durante uma missa. A celebração estava sendo transmitida ao vivo em uma rede social da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que registrou a correria após os disparos.

Além do pânico, as imagens também mostram o padre pedindo calma aos fiéis. A Polícia Militar informou que os atiradores fugiram após o alvo, baleado no braço, se esconder na igreja. Também há relatos de que algumas pessoas se machucaram durante a correria. O caso aconteceu no Rio Grande do Norte.

