Homem se interna em hospital alegando que seu órgão íntimo “quebrou”

Um homem de 59 foi internado após quebrar o seu órgão íntimo durante práticas sexuais com posições exóticas. Ele relatou que estava com sua parceira tentando novas posições quando ouviu um estalo alto. Os médicos ficaram horrorizados quando viram a real situação do órgão danificado, que, além de inchado e roxo, estava “deslocado” próximo a base do corpo.

Apesar do susto, o médico que atendeu o paciente garante que o “deslocamento” do membro é incomum. “O caso do paciente de 59 anos é raro, acontecendo apenas entre uma vez entre mil casos de pênis quebrados segundo a literatura médica”, disse Mai Ba Tien Dung.

“Os sintomas incluem um barulho de ‘crack’ seguido de uma forte dor”, afirmou o médico. “Sem uma cirurgia rápida, o paciente pode sofrer com uma deformidade permanente do pênis, além de problemas de ereção.” Para proteger sua integridade, não foi divulgado o nome do homem.

