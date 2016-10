Homem se interna em hospital para retirar uma bala de revólver alojada em seu corpo e acaba saindo de lá sem um rim.

Um homem de 30 anos foi internado em um hospital de Mato Grosso para retirar uma bala alojada perto da coluna, mas saiu da unidade sem um dos rins. O tiro foi disparado contra a vítima depois de uma discussão de trânsito.

Depois de ter sido baleado, ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para um hospital, onde passou por cirurgia para que fosse retirada o projétil. O homem só soube que a bala ainda estava no corpo dele por acaso. Cerca de um mês após a cirurgia, ele foi parar no Pronto Atendimento reclamando de dores. Na unidade hospitalar foi feito um raio-x, que mostra a bala alojada próxima da coluna e a ausência de um rim.

O homem está afastado do trabalho por 60 dias e passará por perícia médica do INSS no final do mês. Ele procurou a polícia, mas ainda não conseguiu registrar boletim de ocorrência sobre o que aconteceu, porque o laudo do caso não está pronto. (AG)

