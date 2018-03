Homem se mata diante da Casa Branca

Um homem se matou com o disparo de tiro neste sábado (3) diante da Casa Branca, afirmaram autoridades locais. O presidente Donald Trump estava em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, no momento do incidente e foi notificado.

Ele estava acompanhado da primeira-dama, Melania Trump. Membros da imprensa que estavam na Casa Branca foram isolados na sala de briefings por medida de segurança. Duas horas depois de o Serviço Secreto ter notificado que um homem havia “disparado um tiro contra si próprio” na cerca norte, um tuíte do Departamento de Polícia do Distrito de Colúmbia informou que o “homem adulto foi declarado morto”.

“Estamos trabalhando para notificar os familiares”, afirmou ainda o tuíte. O Serviço Secreto afirmou que não houve outros feridos no incidente. O homem não foi identificado. Equipes médicas chegaram a ser enviadas ao local para atendimento ao homem.

A Casa Branca registrou alguns incidentes de segurança recentemente. Em fevereiro, uma mulher foi detida após jogar o carro contra uma barreira de segurança nas proximidades. Em março do ano passado, um homem armado com um spray de pimenta passou mais de 16 minutos dentro dos jardins após pular a cerca.

Deixe seu comentário: