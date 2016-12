Homem se oferece para ajudar mulher com bebÃª de 1 ano que nÃ£o parava de chorar no aviÃ£o e fica famoso na internet

Uma grávida que viajava com seu filho de 1 ano e meio nos Estados Unidos recebeu a carinhosa ajuda de que um passageiro desconhecido que se ofereceu para cuidar do garoto durante uma crise de choro. Monica Nelson contou ao jornal “Today” que estava mais nervosa do que o comum, pois estava viajando sem a companhia do marido. Quando o jovem Luke começou a ficar agitado, um desconhecido veio ao seu resgate.

O desconhecido, que disse se chamar Reid, contou que também tinha um filho chamado Luke. Tudo aconteceu durante um voo entre os Estados de Minneapolis e Atlanta, e foi registrado por uma outra passageira, Andrea Byrd, que postou a imagem em seu Facebook.

“No meu voo de volta para a Geórgia eu vi este homem, um desconhecido, oferecer ajuda para a mulher pois ela estava grávida e sozinha no voo… e seu filho estava irritado e inquieto. Ele não reclamou, ele apenas contou para ela que era um pai, e que queria ajudar o menino para que ela pudesse descansar. Ele ficou andando no corredor na maior parte do período do voo confortando o filho desta mulher… Isso me mostrou que ainda existem boas pessoas em um mundo cheio de turbulência. Meus parabéns para este pai e para todos os pais por aí…”

