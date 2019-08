Homem seminu rouba ônibus e causa danos no coletivo, em Caxias do Sul

Um homem seminu furtou um ônibus de transporte coletivo na Estação Principal de Integração (EPI) Imigrantes, em Caxias, na manhã desta terça-feira (06), por volta das 4h e 30min. Conforme informações da Visate, o coletivo de prefixo 431 era usado como reserva, e no momento ele estava estacionado no lugar, desde às 3h e 30min, com as chaves na ignição. De acordo com a Brigada Militar (BM), o homem teria entrado no ônibus pela porta da frente que estava destrancada.

Segundo a assessoria de imprensa da Visate, o homem conduziu o veículo até as proximidades da Havan, localizada no bairro Cidade Nova. Alguns condutores da empresa que passaram pelo ônibus notaram que ele estava fora de rota e ligaram para a BM. Após o acionamento, a polícia fez a abordagem e prendeu o homem, de 57 anos, que já possuía antecedentes criminais como receptação, violação de domicilio, furto simples em residência e furto qualificado.

De acordo com a Visate, a prefeitura é responsável pela segurança nas EPIs, e que o ônibus estava no espaço onde deve ser realizada essa fiscalização. Já em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), divulgou que a segurança dos transportes coletivos ficam por conta da empresa. Foram verificados danos na lateral do ônibus. Conforme a polícia, o homem apresenta problemas mentais e foi levado à delegacia para registrar boletim.

Deixe seu comentário: