Homem surpreende namorada com noivado no fundo do mar

Uma história de amor encantou os internautas. O coordenador de marketing Júlio André Avelino Alencar Ramos, 28 anos, surpreendeu a namorada,Vanessa Lopes Coelho, 27, ao pedi-la em casamento durante um mergulho em Fernando de Noronha (PE). Ele levou a aliança em uma caixa no fundo do mar e entregou a amada. “Foi um momento único”, disse Ramos.

O casal está junto desde setembro de 2013. “A gente gosta muito de mar e foi a primeira vez que fomos a Fernando de Noronha. O lugar é lindo, um paraíso, e tudo saiu como planejado. Valeu a pena”, ressaltou Ramos.

Vanessa diz que não desconfiou de nada e que o pedido foi feito “de um jeito melhor do que esperava”. “Ele me disse que a viagem era para comemorar os nossos três anos de namoro. Eu não imaginava que ele ia inovar assim no pedido de casamento. Foi a primeira vez que eu mergulhei, mas será inesquecível”, contou.

