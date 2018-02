O funcionário de uma empresa terceirizada promoveu um quebra-quebra no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. O homem destruiu uma parte da área de embarque do terminal. A Polícia Federal foi chamada para conter o funcionário. Ninguém ficou ferido. Aparentemente, ele teve um “surto psicótico” e quebrou tudo que estava em frente.

