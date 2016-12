Homem suspeito de estuprar crianÃ§a de 2 anos Ã© agredido a tijoladas em SÃ£o Paulo

Um homem de 24 anos foi agredido a tijoladas, na noite de quarta-feira (30), em Pirassununga (SP), por suspeita de ter estuprado a enteada de 2 anos. Ele está hospitalizado e os agressores fugiram antes da chegada da Polícia Militar.

Vizinhos relataram à polícia que o servente de pedreiro estava fumando em frente à sua casa, quando quatro indivíduos carregando pedaços de pau e tijolos se aproximaram.

O homem saiu correndo, mas foi alcançado e golpeado com a madeira e os tijolos. Um dos agressores teria sacado uma faca e golpeado o servente por duas vezes na região do pescoço.

O servente caiu, mas os indivíduos não conseguiram finalizar as agressões porque a mãe da vítima chegou e entrou na frente, impedindo o assassinato do servente. Ele foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado ao pronto-socorro, onde passou por procedimentos ambulatoriais e permaneceu internado.

A polícia encontrou no local da ocorrência os objetos da agressão, um tijolo, um pedaço de caibro e uma faca, todos com marcas de sangue. Os materiais foram apreendidos no Plantão Policial. O caso será investigado.

