Homem suspeito de matar ex-companheira na presença da filha é preso em Porto Alegre

Na noite deste sábado (31), a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 31 anos, suspeito de matar a ex-companheira, de 28 anos, no bairro Jardim Carvalho, Zona Norte de Porto Alegre. O crime aconteceu durante a madrugada de sexta-feira (30) para sábado.

O homem foi detido para prestar depoimento e confessou informalmente que havia “perdido a cabeça” e aplicado um “mata-leão” na vítima. A polícia aguarda os laudos do Instituto Geral de Perícia, mas acredita que a causa da morte foi asfixia mecânica.

Após oito anos de relacionamento, o casal estaria em processo de separação há seis meses. Um mês atrás, o homem deixou a casa onde morava com a mulher e a filha de 7 anos e passou a morar com a mãe. Foi durante este período que teriam começado as ameaças. No dia 15 de agosto, a vítima registrou uma ocorrência e solicitou uma medida protetiva de urgência, que foi autorizada no dia seguinte. Entretanto, segundo informações, ela não foi ao fórum retirar e também rejeitou a mudança para um local de proteção.

O caso está sendo tratado como feminicídio. O homem foi levado para a Cadeia Pública de Porto Alegre.