Homem tenta entrar no presídio com celulares na prótese de sua perna

Um visitante do Centro de Detenção Provisória Masculino em Manaus (AM) foi detido ao tentar entrar na unidade prisional com materiais proibidos dentro de uma prótese de perna. Durante procedimento de revista obrigatória, ele foi flagrado com dois celulares, seis chips, três baterias, um fone de ouvido e um cabo USB.

O homem iria visitar o irmão, para quem entregaria o material. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos e terá a autorização de visita suspensa por 30 dias. (AG)

