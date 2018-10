Um homem é acusado de ter tentado roubar uma das últimas cópias originais da Magna Carta e ser preso em Salisbury, na Inglaterra. Ele foi liberado sob fiança, de acordo com a polícia inglesa, no sábado (27). As informações são da Folha de S.Paulo. A Magna Carta é conhecida como o texto fundador da democracia moderna, além de um símbolo de justiça e direitos humanos.

