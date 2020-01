Magazine Homem usa foto de Selton Mello em aplicativo de relacionamento

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Selton Mello, 47, foi surpreendido nos últimos dias ao descobrir que um homem identificado como Roberto usava uma foto sua em um perfil no aplicativo de relacionamento Tinder.

O artista publicou uma reprodução da imagem em seu Instagram na terça-feira (31) e brincou na legenda: “O troféu ‘que que ta conteseno 2019’ entrego honrosamente ao Roberto, que usa minha foto no Tinder. Limites: não há limites. O brasileiro é fascinante”.

A imagem mostra que Roberto teria 40 anos e estudou na Faculdade AVEC (Associação Vilhenense de Educação e Cultura) de Vilhena. Famosos como Astrid Fontenelle comentaram a publicação: “Muito maravilhoso!!”, disse a apresentadora. “Um viva pro Roberto”, escreveu Alexandre Nero. Anitta, Ary Fontoura, Marcos Veras e Bruno Belutti também deixaram comentários na foto.

Conhecido por seu trabalho em diversos filmes e séries, Selton Mello vai voltar às novelas em 2020, com “Nos Tempos do Imperador”. A informação foi confirmada pelo próprio artista em 2019, e a previsão de estreia é para março.

“A última novela foi no ano 2000. Uma trama das 18h. Voltarei em uma trama das 18h. Será minha décima novela. Voltando animadíssimo para a escola! Ali, nas novelas, cresci ao lado de grandes atores e eles me ensinaram muito, mas muito, sobre minha profissão”, contou ele através das redes sociais.

A história é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, autores com os quais Mello nunca trabalhou. Já com o diretor, Vinicius Coimbra, o ator teve contato na releitura de “Ligações Perigosas (2016).

Na trama, Mello viverá o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro 2º. “Um retrato do fim da Monarquia. Amei fortemente a ideia de vasculhar nosso passado, poder viver um personagem histórico, com todo seu peso mítico, e ao mesmo tempo um homem com suas contradições. Doido para botar a mão na massa, criar algo vindo do coração e invadir a casa de vocês, diariamente, em 2020. Estava com saudades”, afirmou.

