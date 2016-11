Homem usa uma retroescavadeira para derrubar portão de uma casa e depois foge

As câmeras de segurança de uma casa flagraram um homem derrubando o portão do imóvel usando uma retroescavadeira. As imagens mostram um homem que chega e olha o interior da residência com uma lanterna e, em seguida, deixa o local. Depois, aparece uma retroescavadeira e derruba o portão. O veículo deixa o local seguido por um carro branco.

O dono da casa arrombada informou que ele e a mulher levaram um grande susto, mas nada foi levado e ninguém ficou ferido. O proprietário prestou queixa na polícia. Uma das hipóteses para o caso, que em Feira de Santana, na Bahia, é de tentativa de roubo frustrada.

