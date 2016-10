Homem vai a julgamento por torturar e matar mulheres com alicates e brinquedos sexuais

A Justiça de Hong Kong começa a decidir qual a condenação do banqueiro britânico Rurik Jutting, 31 anos. Ele já se declarou culpado por ter matado duas indonésias e ter torturado as vítimas com alicates e brinquedos sexuais.

O homem, que estudou na Universidade de Cambridge e na Winchester College, uma das mais prestigiadas escolas particulares da Grã-Bretanha, foi preso há dois anos após os corpos das vítimas serem encontrados em seu apartamento de luxo.

A Justiça avisou aos jurados que eles terão que ver o vídeo gravado por Rurik. Ele alertou aos jurados que, se eles não forem capazes de lidar com as imagens de extrema violência eles não deveriam participar do caso.

“Há um aspecto particularmente horripilante do caso. Uma das vítimas foi objeto de extrema crueldade e violência. O réu até gravou em seu Iphone a tortura da primeira vítima antes de ela morrer”, disse o juiz. (AG)

