Homem vai ter o Natal mais longo de todos ao voar pelo mundo por 47 horas

Um homem de 58 anos quer que seu Natal dure 47 horas e, ainda por cima, quer bater o recorde de maior distância viajada em aviões comerciais em um único dia.

Para fazer seu Natal render, o escocês Fraser Watt vai embarcar em um voo comercial na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, às 0h do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Ele também vai passar por Hong Kong, Londres e Los Angeles antes de, finalmente, pousar em Honolulu, no Havaí, às 23h37 do dia 25 de dezembro.

Serão mais de 32 mil quilômetros viajados em 47 horas. “Não sei se estarei mais ocupado que o Papai Noel, mas estarei perto disso”, ressaltou. Na sua aventura, Watt vestirá uma roupa vermelha e arrecadará dinheiro para ajudar a Unicef Austrália.

