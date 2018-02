Homenageados recebem distinção do setor arrozeiro gaúcho

Em uma concorrida cerimônia no início da noite desta quinta-feira, 22 de fevereiro, no auditório principal da Estação Experimental do Arroz, em Cachoeirinha (RS), a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) entregou homenagem aos nomes que contribuíram ao longo do último ano com o setor orizícola gaúcho. O ato fez parte da 28ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, que está sendo realizada no município.

O presidente da Federarroz, Henrique Dornelles, destacou em seu discurso cada um dos homenageados e a sua importância para o setor arrozeiro. O dirigente reforçou o empenho de cada um dos nomes que recebeu a distinção na noite. “São escolhas sinceras que o setor percebeu durante o ano o destaque de cada um, sejam elas discretas ou não, pela importância e pela dedicação e até a sinceridade pelo que se envolveu com os arrozeiros e este produto que somos tão orgulhosos de produzir”, ressalta.

A noite também foi do lançamento do livro “Cenário do Arroz – 110 anos da Lavoura Arrozeira em Alegrete”, de realização da Associação dos Arrozeiros de Alegrete e coordenado pelo jornalista Nilson Gomes. Também ocorreu a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre Federarroz, Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e Ministério do Desenvolvimento Social com o objetivo de implementar atividades conjuntas para a realização de de programas de incentivo da produção e consumo de arroz e seus derivados.

Homenageados

Pioneiro do Arroz: Luiz Osório Rechsteiner Filho – Produtor em Pelotas (RS)

Lavoura Nota 10: Jair Leandro Buske – Produtor em Agudo (RS)

Amigo Arrozeiro: Alceu Moreira – deputado Federal (MDB/RS)

Mercado Interno: Ariano Martins de Magalhães Junior – pesquisador da Embrapa

Mercado Externo: Evaldo Silva Junior – diretor do Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio do Ministério da Agricultura

Sustentabilidade: Lilian Zenker – chefe de Gabinete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul

Imprensa: Alex Soares – apresentador e editor do Conexão Rural, da Rádio Acústica, de Camaquã (RS)

Imprensa: Cicico Dorneles – apresentador da Rádio Charrua, de Uruguaiana (RS)

Inovação: Caio Rocha – secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social

Técnico Estadual: Enio Alves Coelho Filho – agrônomo do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga)

Técnico Federal: Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior – analista de Mercado da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Homenagem Especial: Carlos Joel da Silva – presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag/RS)

Homenagem Especial (In Memorian): Carlos Sperotto – ex-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul)

