Homenagem a Marielle termina na delegacia

O Bip Bip, tradicional reduto do samba de Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi palco de uma confusão no fim da noite de domingo (18) durante uma homenagem à vereadora do PSOL Marielle Franco, executada a tiros na última quarta (14). De acordo com o registro da ocorrência policial, o tumulto foi protagonizado por um policial rodoviário federal que se opôs ao ato dos frequentadores do bar.

Deixe seu comentário: