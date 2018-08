Pela primeira vez na história da AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados), uma mulher é homenageada com um dos principais prêmios do setor: o de Supermercadista Honorário. A presidente da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), Simone Leite recebe o destaque no jantar de Boas-Vindas da 37ª Expoagas, no próximo dia 21.

Deixe seu comentário: