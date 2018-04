O governador José Ivo Sartori será homenageado, nesta terça-feira, com a outorga do Prêmio Sinplast Attilio Bilibio. A ação é uma iniciativa do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul com a finalidade de reconhecer o esforço e a dedicação de Sartori na busca pela modernização do setor público estadual.

