Os deputados Frederico Antunes (PP) e Silvana Covatti (PP) dividiram o tempo do Grande Expediente desta terça-feira (24) para homenagear os 30 anos da Federarroz (Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul) e o expressivo número de vendas na 42ª Expointer. Os parlamentares abordaram a importância do papel da Fedearroz no desenvolvimento do setor.

