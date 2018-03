Homenagem às “Mulheres Nota 10”

Solenidade realizada no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa destacou dez mulheres que, em suas áreas de atuação, contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Rio Grande do Sul. O evento, inserido na semana em homenagem à Mulher, foi organizado pelo diretório estadual do PRB e o PRB Mulher.

Presidente estadual do PRB, o deputado federal Carlos Gomes ressaltou que “as agraciadas nunca foram ligadas ao PRB, são de partidos e áreas de atuação diversas, mas que têm em comum o nosso reconhecimento por seu trabalho na saúde, na educação, na economia, na política e na justiça social.”

Receberam o Troféu Mulher Nota 10, alusivo ao número de registro do PRB a senadora Ana Amélia Lemos (PP); a presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada da OAB/RS, Beatriz Peruffo;a presidente da Associação Mulher em Construção, Bia Kern; a presidente do Instituto Nacional da Próstata, Enilda Dias Ferreira; a coordenadora estadual do Projeto Raabe, voltado a amparar mulheres vítimas de violência, Fernanda Danielli Moraes; a ex-deputada e ex-secretária de Educação, Iara Wortmann; a coordenadora da Coleta Seletiva Solidária de Uruguaiana, Maria Tugira Cardoso; a coordenadora de captação de doadores de sangue do Hemocentro do RS, Marilu Peck; a delegada de Polícia Civil Nadine Anflor; e a presidente da Liga Canoense de Combate ao Câncer, Zilma Biazus.

