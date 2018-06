A Cia. Municipal de Dança de Porto Alegre comemora quatro anos de atividades com apresentação de seu novo espetáculo “Caverna”, nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro Renascença, na avenida Erico Veríssimo, 307, no bairro Menino Deus. Na ocasião fará também um tributo às pioneiras da dança na Capital: Lya Bastian Meyer, Tony Seitz Petzhold, Irmgard Hofmann Azambuja e Salma Chemale.

Deixe seu comentário: