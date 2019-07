A comunidade judaica gaúcha se reúne nesta , às 17h, para homenagear as vítimas do atentado terrorista à AMIA (Associação Mutual Israelita Argentina). O evento, promovido pela Federação Israelita do RS em parceria com o Consulado da Argentina em Porto Alegre, será em memória aos 25 anos do atentado que matou 85 pessoas e deixou centenas de feridos, em Buenos Aires.

