Homenagem à Rede Pampa obtém raro consenso no Legislativo

A homenagem prestada pela Assembleia Legislativa aos 40 anos da Rede Pampa de Comunicação foi um momento de raro consenso entre representantes dos vários partidos representados no Legislativo gaúcho. O deputado Mauricio Maurício Dziedricki (PTB), que propôs a homenagem aprovada por unanimidade, grifou que a Rede Pampa tem quatro emissoras de televisão e mais de 100 retransmissoras, que atingem 83% dos gaúchos. Possui também 17 emissoras de rádio, que estão entre as líderes de audiência e abrangem os mais variados segmentos. É responsável ainda pelo O Sul, que nasceu como o primeiro jornal totalmente impresso em cores do País e se transformou numa plataforma totalmente digital, oferecendo ao público leitor informações imparciais e pluralidade de ideias, expressas por seus articulistas.



Curiosidades do Senado I

Este ano em cada Estado, o eleitor poderá votar em dois nomes para o Senado. O Senado Federal do Brasil possui 81 senadores, o que corresponde a três senadores eleitos em cada um dos Estados e do Distrito Federal. Cada senador dispõe de uma formidável estrutura para o exercício do mandato. Um dos lados mais vistosos, está no carro privativo oficial com motorista. O presidente do Senado, dispõe de dois: além do carro privativo, outro modelo idêntico, para uso da equipe de segurança. São portanto, 82 carros oficiais. Há senadores caros, e senadores baratos para o contribuinte, no sentido do que produzem. Cada um faça seu julgamento, a partir da forma como avalia o trabalho de cada senador.



Curiosidades do Senado II

Os mandatos no Senado Federal são renovados a cada quatro anos, mas de forma gradativa. Este ano, por exemplo, renovam-se dois terços. Duas cadeiras em cada Estado estarão em disputa. Em 2014, foi renovada uma cadeira apenas. Uma curiosidade: o senador Gladson Camelli foi eleito pelo Acre, com 218.756 votos. Já, o senador José Serra, eleito pelo Estado de São Paulo para idêntico mandato de oito anos, precisou de 11 milhões, 105 mil, 874 votos.



Curiosidades do Senado III

O saudoso Tancredo Neves, perguntado certa vez se poderíamos comparar o Senado ao paraíso, respondeu: “Não, meu filho. O senado é melhor: porque para chegar aqui, não é preciso morrer”.



Momento histórico para o Cais Mauá

Um momento histórico hoje em Porto Alegre. Será assinada às 10h desta quinta-feira a ordem de início para as obras de revitalização do Cais Mauá. O ato significa a vitória dos porto-alegrenses sobre um agrupamento do atraso que prefere a manutenção do cais no atual estado.



General Mourão passa para a reserva e anuncia apoio a Bolsonaro

O general Hamilton Mourão passou ontem para a reserva e, depois de receber uma homenagem do comandante do Exército, general Villas Boas, afirmou a um grupo de jornalistas que está disposto a apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República.



Compostura, senhores

A troca de acusações entre os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, nesta quarta-feira, em mais um episódio dos embates entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal mostrou que está faltando algo essencial na Suprema Corte: compostura.

