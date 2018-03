Homenagens a Nossa Senhora do Trabalho iniciam em abril

Novena, com missas e quermesse diárias, ocorrerá entre os dias 21 e 29 de abril. Já a procissão, missa campal, almoço festivo e shows católicos serão realizados na manhã do dia 1º de maio

Um dos mais tradicionais eventos religiosos realizados em Porto Alegre, a Festa em Honra a Nossa Senhora do Trabalho, chega à sua 64ª em 2018. Ainda no mês de abril, na Paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho (Av. BennoMentz, 1560 – Vila Ipiranga), iniciam as homenagens à padroeira. Entre os dias 21 e 29 de abril, a comunidade em geral é convidada a participar das missas e, na sequência, da quermesse. Já no Dia do Trabalhador, 1º de maio, ocorrerá a procissão, missa campal e, logo após, um almoço festivo, seguido por shows de músicos católicos. Nas missas em homenagem a Nossa Senhora do Trabalho, um dos momentos mais aguardados, anualmente, é o da bênção das carteiras de trabalho. (Programação completa em www.paroquianossasenhoradotrabalho.org, www.facebook.com/pg/festanst e www.facebook.com/paroquianossasenhoradotrabalho)

A novena, que ocorrerá todas as noites dos dias 21 a 29 de abril – às 18h30 sábados e domingos, e às 20h nos dias de semana, conta com missa e quermesse (brincadeiras para as crianças, bancas de comidas, brechó de roupas e bazar de artigos religiosos e de decoração). No primeiro dia, às 7h30, será dado início às Mil Aves Marias. Já às 14h30, ocorrerá a procissão motorizada, que conduz a imagem de Nossa Senhora do Trabalho pelas ruas da comunidade.

No dia 1º de maio, a partir das 8h, iniciam as homenagens. Os fiéis caminham em procissão, levando Nossa Senhora do Parque Germânia até o Santuário, onde as festividades culminam com a celebração da missa campal. Logo após, os fiéis terão a oportunidade de conferir o show do Padre Ezequiel Dal Pozzo. Na sequência, acontece o tradicional almoço festivo, com a adesão de aproximadamente 1,5 mil pessoas, seguido de shows com músicos católicos.

A 64ª Festa em Honra a Nossa Senhora do Trabalho está inserida no calendário oficial da Prefeitura de Porto Alegre e é uma realização dos fiéis da Igreja Católica. (Mais informações podem ser obtidas em www.paroquianossasenhoradotrabalho.org,www.facebook.com/pg/festanst e www.facebook.com/paroquianossasenhoradotrabalho)

Novidades 64ª Festa NST

Neste ano, além de novas visitas da Imagem da Santa acrescidas ao calendário, as procissões dos dias 21 de abril e 1º de maio contarão com novo percurso. O Parque Germânia será o local da saída da tradicional procissão do Dia de Nossa Senhora do Trabalho. Logo após, ocorrerá a Missa Campal em frente ao Santuário – com transmissão ao vivo pela Rede Vida. Já na sequência os fiéis terão a oportunidade de conferir o show do Padre Ezequiel. Na tarde, logo após o almoço festivo, haverá o Festival de Bandas Católicas.

