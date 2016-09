Homens armados fazem funcionários de cooperativa reféns em Candelária

Dois homens armados fizeram reféns os funcionários da loja da Celetro (Cooperativa de Eletrificação Rural Centro Jacuí), na avenida Pereira Rêgo, no Centro de Candelária, na tarde desta segunda-feira (5). Eles entraram no local para assaltar, mas foram interceptados por policiais militares. Houve troca de tiros e os bandidos se refugiaram dentro do estabelecimento.

Um advogado e agentes da PC (Polícia Civil) foram chamados para realizar a negociação para rendição dos criminosos. Eles já se entregaram e liberaram os reféns. Ninguém ficou ferido.

Comentários