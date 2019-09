Homens armados invadem instituto religioso e mantêm freiras amarradas em Santa Maria

Dois homens armados invadiram o Instituto Religioso das Filhas do Amor Divino (Irfadi) de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, e renderam sete freiras católicas, na tarde de segunda-feira (2). De acordo com a Brigada Militar, um deles, ao chegar ao local, informou que tinha a intenção de doar roupas.

Ao abrir a porta para o homem, uma das freiras foi rendida e outro suspeito entrou na casa. De acordo com a Irmã Dulce, elas foram levadas para um dos cômodos enquanto eles reviravam as salas, a capela e até o carro usado pelas freiras. Eles ficaram no local por quase duas horas. Antes de sair, os dois homens trancaram as freiras na biblioteca. A dupla levou dinheiro e celulares, e fugiu.

A Brigada Militar fez buscas na região, mas não encontrou os suspeitos. Ainda não se sabe quem são eles. O local tem câmeras de segurança, mas os assaltantes desligaram o gravador do aparelho, e a ação não ficou registrada.