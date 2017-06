Um grupo com cerca de 200 homens armados atacou ontem um quartel do Exército e se refugiou em uma escola de um povoado na região de Marawi, cidade do Sul das Filipinas palco de uma revolta islâmica, informou a polícia. O ataque ocorreu antes do horário de abertura da escola. Durante o incidente houve troca de tiros entre rebeldes e o Exército. O grupo deixou o prédio e não há relatos sobre vítimas.

