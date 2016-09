Homens brancos, com ensino médio completo e agricultores são a maioria dos candidatos a vereador nas eleições de domingo no País

Homem branco, com média de idade de 44 anos, ensino médio completo e agricultor é o perfil mais comum dos candidatos a vereador nas eleições deste ano no País, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Mais de 460 mil pessoas vão disputar o cargo no domingo (02). Do total de candidatos, 67,1% – ou 309,3 mil – são homens.

Mais de 50% dos candidatos a vereador têm entre 30 e 49 anos. Apenas 0,6% têm 18 ou 19 anos, e 9,9% entre 20 e 29 anos. Já 1,5% tem mais de 70 anos. A idade mínima para se candidatar a vereador é de 18 anos.

Quanto à etnia, 50,5% dos candidatos são brancos, 39,7% são pardos, 9% são pretos, 0,4% são amarelos e 0,4% são indígenas. Segundo classificação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os pardos e os pretos juntos formam os negros – ou seja, 48,7% dos postulantes.

Apenas 19,3% dos candidatos têm ensino superior completo. Já 39,1% têm o ensino médio completo, e 3% – ou 13.670 candidatos – apenas leem e escrevem. Quanto à ocupação cadastrada nos registros do TSE, a mais comum é a de agricultor – 7,2% dos candidatos –, seguida por servidor público municipal (6,6%), comerciante (6,4%) e dona de casa (5,2%). (AG)

Comentários