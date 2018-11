Homicídios reduzem 22,3% e latrocínios caem 34,5% no RS

Os crimes contra a vida mantiveram tendência de queda no Rio Grande do Sul entre janeiro e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017. Os dados estatísticos da criminalidade foram divulgados nesta quarta-feira (07) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), apontando redução de 22,3% nos homicídios e 34,5% nos latrocínios.

