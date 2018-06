Homologada licitação de viaduto na ERS-118

As obras de duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tiveram mais uma importante etapa concluída. A licitação do viaduto sobre a linha do Trensurb, no km 1, em Sapucaia do Sul, definiu a empresa vencedora e está homologada. A estrutura será construída pela empresa Sogel (Sociedade Geral de Empreitadas Ltda.), que propôs o menor preço.

