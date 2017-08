Honorários x Educação

Alheias às escolas sucateadas e ao ensino precário, prefeituras destinaram nos últimos anos bilhões de reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para escritórios de advocacia.

Apenas no Maranhão, três escritórios – contratados sem licitação – receberam mais de R$ 1,4 bilhão de 110 prefeituras como “diferenças da complementação devidas pela União ao Fundeb”. A Polícia Federal já prepara suas viaturas para as ruas.

Restituição

O TCU decidiu dar um basta na farra dos honorários. No acórdão Nº 1824/17, o ministro Walton Rodrigues determinou a devolução dos recursos para o Fundeb.

Verba sagrada

Segundo Walton, “são gravíssimas as irregularidades tratadas neste processo, uma vez que privam as gerações atuais e futuras do acesso ao ensino qualificado”.

Ordem do Barba

Lula da Silva não pediu; ele ordenou ao PT e movimentos sindicais que evitem manifestações em Curitiba dia 13 de setembro, quando vai depor ao juiz Sérgio Moro.

Dilma nas ruas

A ex-presidente Dilma Rousseff avisou ao PT e partidos aliados que vai liderar as mobilizações no fim de setembro contra a venda da Eletrobras. É questão de honra para ela também, porque é acusada pelo governo Temer de levar a estatal à situação sem igual. De certa forma, assim como outros, ela contribuiu para o caos na estatal.

Luto

Dilma está em Porto Alegre, com a filha e netos, e se recupera do luto pela morte do ex–marido Carlos Araújo. Ela pretende ir às ruas em São Paulo, Rio e Brasília. O Instituto Perseu Abramo, do PT, vai organizar a agenda dela e de Lula da Silva.

Pressão

Após pressão de 100 entidades e senadores da Comissão de Educação, o deputado Sérgio Souza (PMDB-PR) retirou a emenda de MP que fecharia portas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, criada por Lula.

Pré-candidata

O PSB pretende lançar ao Palácio do Planalto Ana Arraes, filha de Miguel e mãe de Eduardo. A ministra do TCU está disposta a se engajar no projeto político.

Ele voltou

Para quem achava que ele deixara a política, José Sarney está mandando muito neste governo Temer. Como conselheiro de Temer. E frequentando o Palácio.

Consigliere

Às vésperas de ser denunciado pela segunda vez pelo Ministério Público Federal, o presidente Michel Temer foi aconselhado pelo advogado, Antonio Cláudio Mariz, a elevar o tom das críticas ao procurador Rodrigo Janot. O peemedebista assim o fará e dirá que, assim como a primeira, a segunda denúncia trata-se de uma “ficção”.

Lição de Floyd

‘Viralizou’ vídeo do boxeador Mayweather indo ontem a uma empresa buscar uns US$ 50 milhões (parte) da vitória. Dinheiro literalmente suado, de trabalho e luta. Sereno ele, ao contrário do Rocha Loures, que correu com mala de R$ 500 mil do dinheiro alheio.

Grandeza

De José Sarney, em artigo no Estado do Maranhão: “A Lava-Jato está servindo para aumentar essa descrença, essa falta de auto estima. Como tudo no mundo passa, também ela passará. E o Brasil continuará seu caminho de grandeza”.

Pelô

O que menos se vê no Pelourinho, em Salvador, é brasileiro. Europeus, asiáticos e americanos se esbarram nas ruelas. O prefeito ACM Neto revitalizou a região e há dupla de guardas a cada 200 metros. Mais que isso: o baiano sabe da importância do turismo.

Seu bolso

É notório que temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Mesmo assim, o Rio de Janeiro discute se vai aumentar ainda mais o ICMS de diversos produtos.

Ponto Final

Triste não é só a privatização da Eletrobras. É vender barato para cobrir rombo. E o governo continua sem dinheiro para investir.

Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE)

