Hora do Mamaço promove o aleitamento materno no Canoas Shopping

Com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância do aleitamento materno, a Associação Gaúcha de Consultoras em Aleitamento Materno (AGACAM/RS) realiza no próximo sábado (24) a Hora do Mamaço no Canoas Shopping.

A ação, que é gratuita, terá início às 15h e acontece na Praça de Eventos Guilherme Schell. O evento reunirá apoiadores da causa e mulheres com filhos em fase de amamentação que promoverão uma sessão de amamentação coletiva e um bate papo sobre gestação e puerpério com a fisioterapeuta obstétrica Greice Roland da Maternity Cuidado Materno Infantil.

No dia também terá atividades como Dance Mãe/Bebê, Funcional Mãe/Bebê, Pilates Baby, oficina de artes para crianças de 4 a 8 anos, presença de personagens especiais para as crianças tirarem fotos e distribuição de brindes.

A Hora do Mamaço integra as atividades do Agosto Dourado, que tem a intenção de intensificar as ações de sensibilização e de incentivo à amamentação.

Desde 2017 o mês de agosto foi instituído como o mês da amamentação através da Lei nº 13.435. A cor dourada foi definida porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o leite materno constiui padrão ouro de alimentação infantil.

Programação:

15h: Recepção e cadastro das duplas para sorteio de brindes;

15h20: Dance Mãe/Bebê, com a personal trainer e facilitadora Aline Pinton, da Método;

15h40: Pilates Baby, com a consultora materna Mari Ahlert;

16h: Funcional Mãe/Bebê com a professora Marizete Fronchetti, da Aerostep Academia;

16h30: Foto oficial do Mamaço, com a fotógrafa Mariana Barcellos;

16h45: Distribuição de brindes e surpresas.

Serviço:

Data: 24/08

Hora: 15h

Local: Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750 – Canoas – RS

Entrada franca

