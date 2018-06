O governo do Estado definiu alteração no expediente dos órgãos da administração pública nesta segunda-feira (2 de julho), quando a Seleção Brasileira disputa as oitavas de final do Mundial. Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29), o funcionamento dos serviços considerados essenciais será preservado forma integral.

