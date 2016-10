Horário de verão começa à 0h deste domingo em dez Estados e no Distrito Federal

O horário de verão entrará em vigor à 0h de domingo (16) em dez Estados e no Distrito Federal. Os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário vigorará até o dia 19 de fevereiro de 2017.

O governo federal estima que a medida gerará uma economia de R$ 147,5 milhões em razão da diminuição do consumo de energia no horário de pico, das 18h às 21h. Com o horário de verão, a iluminação pública, por exemplo, é acionada mais tarde, deixando de coincidir com o horário de consumo da indústria e do comércio.

O horário diferenciado vale para os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. (AG)

Comentários