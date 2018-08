Mais de 80% dos cidadãos da União Europeia são favoráveis ao fim do horário de verão, de acordo com pesquisa das autoridades do continente antecipada pela imprensa alemã. A medida, adota por todo o bloco desde 2002, foi alvo de um pedido oficial de revisão, baseado no temor de “consequências negativas para a saúde humana”.

Deixe seu comentário: