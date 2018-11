Horário de verão: o Google recomenda fazer ajuste manual do celular

O Google recomenda aos usuários do sistema Android que ajustem manualmente seus aparelhos com o novo horário de verão caso tenham algo importante para fazer no dia – caso da prova do Enem. É padrão que os celulares realizem a atualização automaticamente, mas uma decisão do governo interferiu no sistema.

“Se você tem um compromisso importante que não pode perder no dia 4 de novembro, prepare-se com antecedência definindo manualmente a hora em seu telefone”, sugeriu o Google em comunicado.

No dia em que os usuários devem adiantar seus relógios, acontece o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Com a mudança, a prova será aplicada em quatro fusos horários diferentes em todo o País – por isso, os estudantes devem ficar atentos.

Usuários do sistema operacional iOS também podem ser prejudicados. O fuso horário é alterado automaticamente pela fabricante.

No Brasil, 94,2% dos celulares operam com o Android. Outros 5,4% são do sistema operacional da Apple, segundo a empresa de análise de dados Kantar.

A medida é basicamente preventiva e está diretamente relacionada ao que aconteceu no fim de semana dos dias 20 e 21 de outubro. Na virada daquele sábado para domingo, vários smartphones, computadores, máquinas de cartão e até relógios nas ruas se adiantaram de forma precipitada para o horário de verão.

Deixe seu comentário: