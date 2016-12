“Horas de terror”, relata segurança que foi torturado dentro do centro de treinamento do Fluminense

Os dois seguranças que foram torturados por três horas dentro do CT (centro de treinamento) do Fluminense, no Rio, por um grupo de criminosos armados afirmaram que passaram por momentos de “terror total”. No fim da tarde de sexta-feira (22), três homens invadiram o CT e fizeram os funcionários de refém.

“Estávamos há três horas sofrendo torturas, tanto psicológica quanto agressiva, uma agressividade muito forte. Apanhamos muito na frente do CT. Foram três horas de terror total. Quando foi dada a ordem de execução foi quando chegaram os policiais lá e conseguiram salvar a gente”, afirmou Marco Rosa.

“Eles bateram, fraturei meu braço e vou ter que bota pino. Bateram muito, chinelo, pedaço de madeira, caibro, bateram muito na gente”, completou o outro segurança Aguilar de Jesus.

Marco Rosa e Aguilar de Jesus foram agredido e tiveram que receber atendimento no Hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O delegado Eduardo Aragão contou que os criminosos são da Cidade de Deus, que fica perto do centro de treinamento.

Eles teriam visto uma movimentação grande de caminhões, segundo a polícia, e achavam que o CT tinha recebido um carregamento de televisões. Em depoimento na 32ª DP, os seguranças falaram que, na verdade, eram aparelhos de ginástica.

Os dois foram encontrados amarrados por um terceiro segurança, que estava chegando para trabalhar e conseguiu chamar a Polícia Militar. Os PMs cercaram o local e teve troca de tiros. Durante a ação, um policial foi baleado na mão, mas passa bem.

Um dos homens suspeitos, identificado como Elenilson dos Santos Justen, foi preso. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo e furto qualificado. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir. A polícia vai analisar imagens de câmeras pra tentar identificá-los.

O centro de treinamento Pedro Antônio Ribeiro da Silva foi inaugurado em julho de 2016. Antes disso, em maio já tinha sido invadido por bandidos que roubaram mais de 10 mil camisas do clube. (AG)

