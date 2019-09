Horta Escolar: atividade faz parte da rotina semanal dos alunos da José Kentenich

Na Escola José Kentenich de Educação Infantil, localizada em Cachoeirinha os alunos participam semanalmente dos cuidados com a horta da escola. São aproximadamente 70 m² de área cultivada com hortaliças que são plantadas, respeitando a época de cultivo de cada verdura, tempero e chá.

“Entendemos que o respeito e o contato com a natureza deve começar desde cedo. Cada turma participa conforme o seu nivel de entendimento, mas todos participam de alguma forma”, conta Marcos Holanda, diretor da escola.

As turmas com idade entre 3 e 6 anos incompletos vão a horta para regar e colher as hortaliças. Na época de replantio se revezam na atividade e contam com apoio de dois funcionários, que realizam o manejo o ano todo.

Todas as verduras são usadas no preparado das refeições da escola. Entre elas estão: mostarda, alface em suas variações, rúcula, radite, couve e espinafre. Na parte dos temperos são cultivados manjericão, alecrim, óregano, manjerona, salsa, cebolinha e coentro, e os chás, funcho, malva, boldo e hortelã.

A nutricionista Lilian Deon, responsável pela elaboração do cardápio, assim como as atividades e oficinas de estímulo e consciência alimentar, ressalta a importância desse contato para a formação do paladar da criança. “Conseguimos acompanhar a melhor aceitação das verduras e legumes nas refeições, quando eles identificam que estão comendo algo que foi colhido por eles. Incentivamos a participação deles no ciclo de elaboração do alimento”, completa a profissional.

O Diretor da Escola, Marcos Holanda ressalta ainda o amplo espaço externo que a escola possui, mais de 3mil m² que abriga a horta, um pomar e praçinha com brinquedos e espaço de convivência.

